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Патрушев: СНГ вынуждено искать новые решения в экономической безопасности из-за санкций

Совместными усилиями государства СНГ на постоянной основе разрабатывают меры противодействия международному терроризму, экстремизму, организованной преступности и цветным революциям, заметил секретарь Совета безопасности

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Угрозы, с которыми сталкиваются страны СНГ, постоянно видоизменяются. Так, государства объединения вынуждены искать нестандартные решения в области экономической безопасности на фоне односторонних санкций Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая на семнадцатом Совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

Совместными усилиями государства СНГ на постоянной основе разрабатывают меры противодействия международному терроризму, экстремизму, организованной преступности, наркотрафику и цветным революциям, заметил он.

"Но угрозы постоянно видоизменяются. Пандемия заставила по-новому взглянуть на проблемы биологической безопасности. Односторонние санкции вынуждают искать нестандартные решения в области экономической безопасности", - указал Патрушев.

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