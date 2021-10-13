Экс-главу комитета по промышленности утвердили на пост вице-губернатора Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга на пленарном заседании 13 октября согласовало кандидатуру Максима Мейксина на пост вице-губернатора города, отвечающего за решение вопросов внутренней политики. Мейксин в течение шести лет возглавлял комитет по промышленной политике и инновациям Санкт Петербурга, а с 2019 года являлся главой администрации Центрального района.

За его кандидатуру проголосовали 43 депутата, воздержались - ноль, против - двое. "Законодательное собрание Санкт-Петербурга дает согласие на назначение Мейксина Максима Семеновича на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга", - сказал после оглашения итогов голосования спикер петербургского парламента Александр Бельский.

Два поста вице-губернатора Петербурга освободились в сентябре после того, как Александра Бельского и Николая Бондаренко избрали в Законодательное собрание. Бельский стал спикером Заксобрания Петербурга седьмого созыва.

"В сферу ответственности вице-губернатора Санкт-Петербурга будет входить решение вопросов молодежной политики, печати и взаимодействия со средствами массовой информации, проведение государственной политики в сфере развития государственного управления на территориях районов Санкт-Петербурга, развитие местного самоуправления в Санкт-Петербурге, развитие межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, взаимодействие с религиозными объединениями Санкт-Петербурга, политическими партиями и субъектами общественного контроля", - сказал на заседании, представляя кандидатуру Мейксина депутатам, временно исполняющий обязанности губернатора города Валерий Пикалев.

О Мейксине

Максим Мейксин родился 5 декабря 1974 года в Ленинграде. Трудовой путь начал учеником наладчика полиграфического оборудования на фабрике "Светоч". В том же 1991 году его направили на обучение в Московский полиграфический институт (Ленинградский филиал) по специальности инженер-системотехник. После его окончания в 1997 году вернулся на "Светоч" в качестве ведущего специалиста отдела маркетинга.

С середины 1997 по 2002 год возглавлял различные коммерческие структуры. В 2000 году окончил очную аспирантуру при Московском государственном университете печати, в 2003 - Северо-западную академию государственной службы по специальности "юриспруденция". В 2004 году защитил кандидатскую диссертацию по экономике. C 2002 года являлся советником, а с начала 2003 по 2006 год - замглавы администрации Кировского района Ленинградской области по экономике и инвестициям.

В 2006-2009 годах он работал на руководящих должностях в дочерних компаниях группы "ВТБ". С 2010 по сентябрь 2012 года - первый замглавы Кировского муниципального района Ленинградской области. С октября 2012 года - заместитель председателя комитета экономического развития, промышленной политики и торговли. С 2013 по 2019 год являлся председателем комитета по промышленной политике и инновациям Санкт Петербурга.

C января 2019 года перешел на должность советника губернатора Санкт Петербурга. В феврале того же года его назначили на должность главы администрации Центрального района. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.