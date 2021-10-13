Патрушев: сложность в определении источника кибератак может привести к конфликтам

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Сложность в установлении настоящего источника кибератак может привести к межгосударственным конфликтам и вооруженным столкновениям. Такое мнение высказал в среду секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

Он отметил, что на фоне пандемии террористы и преступники стали более широко применять интернет-технологии. По его словам, "распространение хакерских группировок увеличивает риски совершения компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры", а "террористами уже создаются собственные киберподразделения".

"При этом особую опасность видим в сложности своевременного установления подлинного источника атаки, что может, например, привести к острым межгосударственным конфликтам вплоть до вооруженных столкновений", - подчеркнул Патрушев.

Он обратил внимание также на интенсивное развитие наступательного информационного потенциала странами НАТО, что включает в себя разработку технологий искусственного интеллекта, "реализацию концепции упреждающей киберобороны" и создание профильных коалиционных формирований, "предназначенных для проведения наступательных киберопераций".

"Такая деятельность требует от нас постоянного внимания и своевременной пропорциональной реакции", - заявил секретарь Совбеза РФ. Он призвал коллег по СНГ расширять практику проведения двусторонних консультаций по информационной безопасности, приступить к разработке нормативно-правовой базы сотрудничества в этой области со странами, с которыми пока отсутствуют такие соглашения, выработать единые подходы к классификации угроз международной информационной безопасности и согласовать совместные меры противодействия им, а также "сформировать эффективную систему сотрудничества в области предотвращения угроз безопасности значимых государственных информационных ресурсов".