Руководители разведок СНГ обсудят формы противодействия вмешательству Запада

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Руководители разведывательных служб стран СНГ обсудят вопросы противодействия деструктивному влиянию США и других стран Запада на пространстве СНГ. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, открывая в Москве XVII заседание Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ.

"Принимая во внимание тот факт, что США и другие западные страны продолжают попытки экспортировать свои тоталитарно-либеральные ценности на пространстве СНГ, сегодняшнее мероприятие предлагается посвятить вопросам противодействия современным комбинированным формам деструктивного вмешательства Запада во внутреннюю политику наших стран", - сообщил Нарышкин.

Он заметил, что тема заседания так и сформулирована - "Актуальные вопросы организации сотрудничества в области противодействия современным комбинированным формам деструктивного воздействия группы западных стран на страны Содружества". "У каждой спецслужбы есть свой национальный опыт и выработаны методы противодействия подобным рискам и угрозам, с которыми мы в настоящее время сталкиваемся. Представляется крайне полезным обсудить эту тему и обменяться опытом такой работы", - сказал глава СВР.

"Надеюсь, что наше заседание даст дополнительный импульс для развития нашего взаимодействия, которое направлено на защиту интересов и наших государств, и наших граждан", - подчеркнул он. Нарышкин заметил, что "каждая такая встреча - это хорошая возможность обсудить результаты нашей работы, накопленный опыт и, конечно, наметить наши планы на ближнюю и на дальнюю перспективу".

Для участия в заседании, проходящем Петровском путевом дворце, прибыли делегации девяти спецслужб стран СНГ - Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В работе совещания приняли участие секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, директор ФСБ Александр Бортников.