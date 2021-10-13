Слуцкий призвал партнеров России осознать, что санкции - это вчерашний инструментарий

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы VII созыва по международным делам Леонид Слуцкий призвал партнеров России осознать, что санкции и "разделительные линии" представляют собой ограниченный инструментарий вчерашнего дня, который чужд современной мировой политике.

Выступая на церемонии открытия IV глобального форума молодых дипломатов "Дипломатия победы", Слуцкий указал, что "разделительные линии", которые стремятся проводить партнеры России, мешают двустороннему диалогу.

"Мне кажется сегодня нужно прийти к единому пониманию, что <...> санкции и рестрикции - это все уже ограниченный инструментарий, который является совершенно чуждым, вчерашним и вредным для мировой политики сегодняшнего дня, - отметил он. - Это все-таки не то, что должно определять ту или иную страну".

Политик подчеркнул, что "главным инструментом решения" противоречий остаются переговоры. "Именно за столом переговоров и в формате насыщенных форумов, конференций, семинаров может быть достигнута единая позитивная позиция, - продолжил он. - Все остальное - это, наверное, инструментарий, который не помогает достичь взаимопонимания и позитивных условий для согласованных действий, для преодоления новых вызовов".

Курс на открытость

Значимость открытого мира и конструктивных форм диалога подчеркнул в своем приветствии к участникам форума и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович. "Евразийский экономический союз всецело разделяет ценности справедливого и открытого мира, поддерживает принципы, провозглашаемые Уставом ООН, предпринимает целенаправленные усилия для их воплощения в жизнь", - зачитал обращение Мясниковича председатель Молодежного совета ЕЭК Данияр Турусбеков.

В своем приветствии председатель коллегии ЕЭК выразил убежденность, что "одну из лидирующих ролей в постепенном развитии международных отношений, а также в укреплении евразийского и интеграционного проекта" сыграют в будущем молодые дипломаты, "являющиеся носителями смелых, современных и прогрессивных идей".

Будущих работников дипломатической службы с открытием форума поздравил и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал. "Сегодня мы встречаем новое поколение российских дипломатов в университете, который окончил Сергей Лавров. Я желаю вам хороших оценок и благодарю за участие", - сказал он в видеообращении к участникам форума.

IV глобальный форум молодых дипломатов "Дипломатия победы" пройдет с 12 по 16 октября в Дипломатической академии МИД России. 14 октября состоится пленарная сессия в Музее Победы на Поклонной горе с участием историков и специалистов в области международных отношений. Главной темой мероприятия станет победа над нацистской Германией во Второй мировой войне. Форум с такой тематикой планировалось провести в прошлый год 75-летия Победы, но из-за противоэпидемических ограничений его пришлось перенести.