Косачев напомнил об ответственности Европы за противодействие возрождению расистских идей

СТОКГОЛЬМ, 13 октября. /ТАСС/. Европа несет особую ответственность за противодействие возрождению антисемитских и расистских идей. Об этом в среду заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, выступая на международном форуме памяти о Холокосте и противодействия антисемитизму в городе Мальмё на юге Швеции.

"Россия ежегодно вносит на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН проект резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", за которую голосует подавляющее большинство делегаций (против только США и Украина), - отметил он. - Могу лишь выразить сожаление в связи с тем, что многие страны Европы по-прежнему воздерживаются при голосовании: идеология нацизма родилась на европейской почве, потому на Европе - особая ответственность за противодействие возрождению антисемитских и расистских идей".

Косачев добавил, что "примеров возрождения ксенофобских идей и теорий не становится меньше". "В республиках бывшего СССР, где во время оккупации выжило менее 5% евреев, лиц, причастных к преступлениям, объявляют национальными героями, проводятся шествия их сторонников", - сказал он.

Косачев напомнил, что Холокост в свое время тоже начинался с малого: с нетерпимости к людям только за то, что они другой национальности. "Но и нынешние запреты на учебу и общение на родном языке, ограничения на участие в управлении и в общественной жизни - это не путь в светлое европейское будущее, а путь в страшное европейское прошлое. Забвение уроков истории может привести к повторению страшных трагедий. Наш общий долг - сделать все, чтобы преступления, подобные Холокосту, никогда не повторились", - подчеркнул он.

"И именно там, где славят коллаборационистов, все чаще ущемляют права нетитульных наций. По-прежнему существует институт так называемого негражданства русских в странах Балтии, а на Украине введен запрет на общение на родном для половины населения русском языке в сфере обслуживания", - продолжил Косачев.

По словам вице-спикера СФ, системная борьба с неонацизмом, национализмом и иными формами экстремизма должна оставаться приоритетом международной повестки дня, а Россия делает и будет делать все возможное, чтобы прошлое не вернулось. Из 6 млн евреев, замученных в концлагерях и уничтоженных карателями, 40% - граждане бывшего Советского Союза. Увековечивание памяти о Холокосте стало частью российских государственных программ, в России ежегодно проводится Неделя памяти жертв Холокоста, тема вошла в выпускной экзамен для российских школьников, выпущена энциклопедия "Холокост на территории Советского Союза" объемом 1 000 страниц.

Форум в Мальмё

В международном форуме памяти о Холокосте и противодействия антисемитизму участвуют представители более 40 стран, а также ряда крупнейших интернет-компаний. На форуме рассматриваются четыре темы: память о Холокосте, просвещение по вопросам Холокоста, антисемитизм в социальных сетях и борьба с антисемитизмом и другими формами расизма. Целью конференции является не совместное заявление, а представление участниками своих конкретных и перспективных обязательств в данной области.