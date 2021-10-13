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Нарышкин сообщил о возросшей террористической угрозе с территории Афганистана

Террористическая угроза с территории Афганистана возросла - Нарышкин.

Конкурс на должность главы администрации Судака пройдет 10 ноября
Кандидатуры вынесут на рассмотрение депутатов
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