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Члены комитета Думы по контролю будут содокладчиками министров на правчасах

В настоящее время формируется повестка работы комитета на предстоящую сессию, сообщил его глава Олег Морозов

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Члены комитета Госдумы по контролю будут выступать содокладчиками представителя кабмина по темам, вынесенным на правительственные часы в нижней палате парламента. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Олег Морозов по итогам первого заседания комитета в среду.

"Основная тема, которая поднималась также на первом пленарном заседании, - это то, какие вопросы будет рассматривать Госдума в процедуре правительственных часов. По регламенту предложения о правчасах вносят фракции и комитеты Госдумы. Среди предложений, которые нам поступят, мы выберем те инициативы, которые в большей степени согласуются с интересами большинства думских фракций и комитетов. Важно, что наш комитет будет выступать содокладчиком представителя правительства по темам, которые будут вынесены на правительственный час", - отметил Морозов.

По его словам, сейчас комитет формирует свою повестку работы на предстоящую сессию. В частности, отметил Морозов, депутаты уже обсудили вопрос взаимодействия со Счетной палатой. "Мы определили человека, который будет взаимодействовать со Счетной палатой от нашего комитета, это представитель фракции "Справедливая Россия - За правду" (первый замглавы комитета Дмитрий) Гусев. Мы будем также собирать предложения от представителей всех комитетов о том, какие поручения мы дадим Счетной палате на 2021 и 2022 годы", - подчеркнул Морозов.

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