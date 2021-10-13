Путин: Россия готова общаться с НАТО, но не собирается отчитываться о своих учениях

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россия готова напрямую общаться с НАТО, но не собирается отчитываться ни перед кем об учениях на своей территории. Об этом в среду на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы готовы напрямую общаться и с НАТО в том числе. Что касается наших солдат, то они находятся на российской территории. Мы проводили учения совсем недавно, это правда, "Запад-2021", это крупные учения, - сказал Путин. - Мы проводим свои учения, повторяю, на своей национальной территории. Здесь нет ничего удивительного, и мы ни перед кем отчитываться за это не собираемся".