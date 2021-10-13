Эксперт: США, не позвав РФ на встречу по киберпреступности, противопоставляют себя Москве

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. США, не пригласив российскую делегацию на многостороннюю встречу, посвященную борьбе с киберпреступностью, намеренно противопоставляют себя Москве. Такое мнение в среду в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

По словам эксперта, такое решение Вашингтона демонстрирует отсутствие сближения между РФ и США по вопросам кибербезопасности, несмотря на то, что на саммите в Женеве лидеры двух стран отдельно договорились развивать консультации по данной проблематике. "И в Женеве проходят двусторонние консультации. Но, во-первых, судя по всему, особого продвижения там нет, - указал он. - А, во-вторых, США параллельно с этим проводят ту линию, которую они проводят во всех других сферах, а именно - формирование или даже очерчивание какого-то круга стран-единомышленниц, демократических, разделяющих какие-то общие ценности. Их объединяют против тех, кто, по их мнению, противопоставляет себя этим ценностям".

При этом, как указал аналитик, в сфере кибербезопасности придерживаться такой идеологической линии неразумно, так как в реальном разговоре по данной проблематике должны участвовать все значимые игроки на международной арене. "Либо же речь идет на самом деле о попытках в сфере кибербезопасности воссоздать или создать рамку холодной войны. То есть тогда кибербезопасность - это не согласование правил, а это прежде всего коллективная оборона против кого-то. И в этом случае, судя по всему, такая позиция и работает", - отметил он.

По мнению Лукьянова, со стороны США это был демонстративный шаг, который совершенно четко укладывается в линию, провозглашаемую администрацией Байдена. "Они формируют блок тех, кто разделяет их интересы, ценности или по каким-то причинам хочет к ним присоединиться во всех сферах, в том числе в киберсфере, вполне последовательно", - заключил собеседник агентства.

Ранее в среду представитель вашингтонской администрации высокого ранга сообщила, что США не пригласили Россию на встречу, посвященную борьбе с киберпреступностью. При этом она добавила, что не исключает возможности участия российской делегации в будущих подобных сессиях.

Белый дом 1 октября сообщил, что президент Байден намерен созвать встречу, посвященную борьбе с киберпреступностью. Тогда отмечалось, что ее целью будет "активизация сотрудничества в борьбе с киберпреступностью", а также "улучшение взаимодействия правоохранительных органов" и "пресечение незаконного использования криптовалюты". Как ожидается, в онлайн-встрече примут участие представители примерно 30 стран. В число участников консультаций в среду и четверг войдут, в частности, представители Бразилии, Израиля, Италии, Канады, Польши, Франции, Украины, Швеции, ЮАР, Южной Кореи, Японии, ряда других стран, а также Евросоюза.