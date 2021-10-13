Представители России и Франции обсудили в Москве Украину, Афганистан и отношения с ЕС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Представители России и Франции обсудили в Москве на втором заседании российско-французской Межведомственной рабочей группы по вопросам стратегической стабильности и европейской безопасности урегулирование на Украине и в Афганистане, а также отношения России и Евросоюза. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"Стороны подробно обсудили проблематику европейской и глобальной безопасности, стратегическую стабильность, актуальные вопросы нераспространения и контроля над вооружениями, предотвращение гонки вооружений в космосе, а также отношения Россия - ЕС и Россия - НАТО, - говорится в сообщении МИД РФ. - Состоялся обмен мнениями по региональной повестке дня. В контексте урегулирования конфликта на Украине с обеих сторон подтверждена необходимость неукоснительного соблюдения минских соглашений, остающихся единственной международно признанной правовой основой для разрешения внутренних противоречий в этой стране. Обсуждалось развитие ситуации в Афганистане".

Как отметили в ведомстве, на заседании была затронута ситуация в Ливии и Сирии. "Отмечалась безальтернативность политического урегулирования конфликтов в Ливии и Сирии, а также важность скорейшего перезапуска Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Рассмотрена текущая ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Африканском континенте, включая зону Сахеля, в частности Мали", - добавили в дипведомстве.

Стороны подтвердили важность российско-французского взаимодействия по ряду других важных тем, включая "кибербезопасность, защиту окружающей среды и изменение климата, международное взаимодействие в сфере борьбы с эпидемией COVID-19". "Участники встречи обсудили также ряд ключевых вопросов двусторонней повестки, включая график дальнейших политических контактов", - указали в МИД РФ.

Российскую делегацию на заседании возглавили заместители министра иностранных дел Александр Грушко и Сергей Рябков, замглавы Минобороны России Александр Фомин, французскую - гендиректор по политическим вопросам и вопросам безопасности Министерства по делам Европы и иностранных дел Франции Филипп Эррера и генеральный директор по международным отношениям и стратегии Минобороны Франции Алис Гиттон.