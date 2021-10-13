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Разрушений на территории посольства России в Кабуле нет

Все сотрудники диппредставительства находятся в безопасности, отметил его пресс-секретарь

ТАСС, 13 октября. Все сотрудники посольства России в Кабуле находятся в безопасности, разрушений на территории диппредставительства после подземных толчков нет. Об этом сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь посольства Евгений Егоров.

"Все сотрудники посольства в безопасности, ощущались лишь слабые толчки. На территории дипмиссии разрушений нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее очевидцы сообщали, что в разных районах Кабула в зданиях раскачивались мебель и стены. О магнитуде и очаге предполагаемого землетрясения, а также о последствиях случившегося местные власти пока не сообщают.

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