Разрушений на территории посольства России в Кабуле нет

ТАСС, 13 октября. Все сотрудники посольства России в Кабуле находятся в безопасности, разрушений на территории диппредставительства после подземных толчков нет. Об этом сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь посольства Евгений Егоров.

"Все сотрудники посольства в безопасности, ощущались лишь слабые толчки. На территории дипмиссии разрушений нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее очевидцы сообщали, что в разных районах Кабула в зданиях раскачивались мебель и стены. О магнитуде и очаге предполагаемого землетрясения, а также о последствиях случившегося местные власти пока не сообщают.