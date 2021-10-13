Вершинин заявил, что Движение неприсоединения твердо привержено принципам Устава ООН

БЕЛГРАД, 13 октября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Участники заседания Движения неприсоединения (ДН), состоявшегося в Белграде, твердо привержены соблюдению Устава ООН. Об этом заявил в среду, отвечая на вопрос ТАСС, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

"Есть твердое понимание среди всех участников ДН того, что реальной основой работы и взаимодействия по крупным вызовам глобального масштаба и региональным проблемам является приверженность принципам Устава ООН. Это прозвучало и в обращениях, и во время всех состоявшихся контактов. На полях ДН состоялась вторая министерская встреча стран - членов группы друзей Устава ООН, название этого объединения говорит само за себя, оно объединяет 19 стран, и его деятельность направлена на то, чтобы подчеркнуть значение соблюдения принципов Устава ООН, а это перекликается с позицией всех без исключения стран Движения неприсоединения, а также с 10-ю Бандунгскими принципами, которые в свое время стали основой движения. Для большинства стран это значит мирное решение споров, уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела и это то, что сегодня особенно необходимо", - заявил российский дипломат.

Вершинин отметил, что западные партнеры "часто выступают за правила, которые устанавливаются, по существу, произвольно той или иной коалицией по интересам, а потом навязываются всему мировому сообществу". "Мы решительно против этого, необходим поиск любых решений на основе Устава ООН", - подчеркнул он.

"Мы удовлетворены итогам состоявшегося здесь мероприятия - конференцией высокого уровня в связи с 60-летием Движения неприсоединения. Впервые на этом форуме Россия была представлена министром иностранных дел Сергеем Лавровым и работала здесь в качестве наблюдателя, мы просили о таком статусе, и в июле 2021 года единодушным решением всех членов ДН Россия стала наблюдателем движения. Мы впервые участвовали в мероприятии, и, на мой взгляд, это участие было полезным со всех точек зрения. Состоялись многочисленные контакты Лаврова с многочисленными организациями, у нас тоже были контакты, и все они показали, что подключение России к работе ДН будет полезным для движения, для всех нас с точки зрения задач по предотвращению роста напряженности в мире, поиску взаимоприемлемых решений крупных международных и региональных проблем на основе приверженности принципам Устава ООН", - заявил заместитель министра.

"Заседание ДН в Сербии - это бесспорный успех и для Белграда, и для самого Движения неприсоединения. Мы почувствовали желание всех членов ДН оживить профиль движения", - подытожил Вершинин.

Юбилей Движения неприсоединения

На данный момент председателем в Движении неприсоединения является Азербайджан. Однако юбилейную конференцию было решено провести в сербской столице, что неслучайно, ведь именно в Белграде 60 лет назад состоялся первый форум глав государств и правительств движения.

Движение неприсоединения - международная организация, объединяющая страны, основой внешнеполитического курса которых считается отказ от участия в военно-политических блоках и мирное сосуществование народов, основанное на принципах независимости и равноправия. Датой основания движения считается 1 сентября 1961 года, когда в Белграде открылась I конференция глав государств и правительств 25 неприсоединившихся стран. В настоящее время Движение неприсоединения объединяет 120 стран, а 17 государств и 10 международных организаций имеют в нем статус наблюдателя.