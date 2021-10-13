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Вершинин заявил, что Движение неприсоединения твердо привержено принципам Устава ООН

Замглавы МИД РФ отметил, что западные партнеры "часто выступают за правила, которые устанавливаются, по существу, произвольно той или иной коалицией по интересам, а потом навязываются всему мировому сообществу"

БЕЛГРАД, 13 октября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Участники заседания Движения неприсоединения (ДН), состоявшегося в Белграде, твердо привержены соблюдению Устава ООН. Об этом заявил в среду, отвечая на вопрос ТАСС, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

"Есть твердое понимание среди всех участников ДН того, что реальной основой работы и взаимодействия по крупным вызовам глобального масштаба и региональным проблемам является приверженность принципам Устава ООН. Это прозвучало и в обращениях, и во время всех состоявшихся контактов. На полях ДН состоялась вторая министерская встреча стран - членов группы друзей Устава ООН, название этого объединения говорит само за себя, оно объединяет 19 стран, и его деятельность направлена на то, чтобы подчеркнуть значение соблюдения принципов Устава ООН, а это перекликается с позицией всех без исключения стран Движения неприсоединения, а также с 10-ю Бандунгскими принципами, которые в свое время стали основой движения. Для большинства стран это значит мирное решение споров, уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела и это то, что сегодня особенно необходимо", - заявил российский дипломат.

Вершинин отметил, что западные партнеры "часто выступают за правила, которые устанавливаются, по существу, произвольно той или иной коалицией по интересам, а потом навязываются всему мировому сообществу". "Мы решительно против этого, необходим поиск любых решений на основе Устава ООН", - подчеркнул он.

"Мы удовлетворены итогам состоявшегося здесь мероприятия - конференцией высокого уровня в связи с 60-летием Движения неприсоединения. Впервые на этом форуме Россия была представлена министром иностранных дел Сергеем Лавровым и работала здесь в качестве наблюдателя, мы просили о таком статусе, и в июле 2021 года единодушным решением всех членов ДН Россия стала наблюдателем движения. Мы впервые участвовали в мероприятии, и, на мой взгляд, это участие было полезным со всех точек зрения. Состоялись многочисленные контакты Лаврова с многочисленными организациями, у нас тоже были контакты, и все они показали, что подключение России к работе ДН будет полезным для движения, для всех нас с точки зрения задач по предотвращению роста напряженности в мире, поиску взаимоприемлемых решений крупных международных и региональных проблем на основе приверженности принципам Устава ООН", - заявил заместитель министра.

"Заседание ДН в Сербии - это бесспорный успех и для Белграда, и для самого Движения неприсоединения. Мы почувствовали желание всех членов ДН оживить профиль движения", - подытожил Вершинин.

Юбилей Движения неприсоединения

На данный момент председателем в Движении неприсоединения является Азербайджан. Однако юбилейную конференцию было решено провести в сербской столице, что неслучайно, ведь именно в Белграде 60 лет назад состоялся первый форум глав государств и правительств движения.

Движение неприсоединения - международная организация, объединяющая страны, основой внешнеполитического курса которых считается отказ от участия в военно-политических блоках и мирное сосуществование народов, основанное на принципах независимости и равноправия. Датой основания движения считается 1 сентября 1961 года, когда в Белграде открылась I конференция глав государств и правительств 25 неприсоединившихся стран. В настоящее время Движение неприсоединения объединяет 120 стран, а 17 государств и 10 международных организаций имеют в нем статус наблюдателя.

Теги
РоссияВершинин, Сергей Васильевич
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