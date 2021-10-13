Вершинин назвал события в Косове очень опасными

БЕЛГРАД, 13 октября. /ТАСС/. Ситуация в Косове и Метохии является очень опасной. Об этом заявил в среду российским журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

"Я не буду сейчас комментировать конкретные факты, уверен, что такой комментарий поступит из Москвы с четким разъяснением нашей позиции. Скажу лишь о том, что в ходе переговоров нашего министра иностранных дел [Сергея Лаврова] с руководством Сербии, которые состоялись накануне открытия форума Движения неприсоединения в Белграде, мы подтвердили главное: мы выступаем за диалог между Белградом и Приштиной на базе резолюции 1244 СБ ООН. Это диалог должен вестись на взаимоуважительной основе, а итоговые договоренности должны быть одобрены Советом Безопасности ООН. Еще раз скажу то, что сказал министр: то, что будет принято сербами, Белградом, то будет нами поддержано. То, что происходит, - это очень опасно", - сказал российский дипломат.

Вершинин отметил, что 15 октября ООН рассмотрит доклад Генерального секретаря ООН о деятельности Миссии ООН в Косово. "Я думаю, это должно стать для всех серьезным поводом, чтобы сказать главное о принципах урегулирования, основанных на резолюции 1244 СБ ООН", - сказал заместитель министра.

Обострение в Косове

Ситуация в Косове и Метохии резко обострилась, когда полиция непризнанного Косова провела в среду утром спецоперацию в населенной преимущественно сербами северной части города Косовска-Митровица и ворвалась в ряд торговых точек для проверки языка документации. Сотни проживающих в городе сербов вышли на улицы, стали собираться на месте инцидента, блокировать движение грузовиками и пожарными машинами, были слышны сирены тревоги. Полиция применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Аналогичная акция полиции проходила в городе Звечан. Там косовары открыли огонь по протестующим сербам. Один человек тяжело ранен. Врачи борются за его жизнь. По словам главы Канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Петара Петковича, в результате действий полиции ранения получили десятки человек.

Президент Сербии Александар Вучич срочно выехал на административную линию с Косовом и Метохией, где провел встречу с представителями сербского населения края.