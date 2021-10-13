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Нарышкин: США не оставляют попыток повлиять на внешнюю и внутреннюю политику России

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. США не прекращают попыток экспортировать свои ценности, чтобы повлиять на внешнюю и внутреннюю политику России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ.

"Соединенные Штаты Америки и их союзники не оставляют попыток экспортировать свои западные - я их называю тоталитарно-либеральными - ценности, чтобы повлиять на наше государство с точки зрения изменения внешней и внутренней политики", - сказал он.

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