Путин предупредил о возможных попытках помешать интеграции в СНГ

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не исключает, что интеграционным процессам в СНГ могут помешать извне.

"На пространстве содружества сегодня идут интеграционные процессы, растут объемы и интенсивность торгово-инвестиционных, финансовых, транспортных потоков", - констатировал глава государства на встрече с руководителями спецслужб стран СНГ в среду.

"Мы должны понимать, что такая созидательная работа, использование нами конкурентных преимуществ, объединение потенциала для решения общих задач вызывают далеко не однозначную реакцию, в том числе и желание помешать, подставить ножку", - предупредил президент РФ.

Поэтому, на его взгляд, спецслужбы стран СНГ "должны, как и прежде, вносить свой вклад в отстаивание экономических интересов государств содружества, сообща работать на укрепление его конкурентоспособности и дальнейшего динамичного развития, защищать законные права предпринимателей и компаний".