Глава Тувы решил отказаться от института полпредов в муниципалитетах республики

ТАСС, 14 октября. Глава Тувы Владислав Ховалыг, избранный на этот пост в сентябре, решил отказаться от института полномочных представителей руководителя региона в муниципалитетах. Об этом он сообщил на своей странице во "ВКонтакте" в четверг.

"Принял решение отказаться от института полномочных представителей главы республики в районах. Их работа заключалась главным образом в поддержании постоянной связи между жителями и главой Тувы, правительством республики. На мой взгляд, здесь не нужны посредники. Напрямую общаться с земляками я могу и сам. Более того - обязан", - написал Ховалыг.

По его словам, посты полпредов главы республики занимают опытные кадры, и им будет найдено "достойное применение".

Президент России Владимир Путин 7 апреля принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Ховалыга. Выборы главы Тувы прошли 17-19 сентября. Избирком утвердил официальные результаты, за Ховалыга отдали голоса 86,81%.