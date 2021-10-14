Захарова: Россия на саммите G20 призвала объединить усилия для помощи Афганистану

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Российская сторона на саммите Группы двадцати призвала страны объединить усилия для предотвращения кризиса в Афганистане и его нежелательных последствий для региона и мира в целом. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях III Евразийского женского форума.

"Российской стороной сделан акцент на важности формирования инклюзивного правительства с учетом интересов всех этнополитических сил Афганистана как ключевого шага на пути к завершению мирного урегулирования ситуации в этой стране. Также было отмечено, что от государств, чье 20-летнее присутствие завершилось нынешним плачевным положением дел в Афганистане, ожидается ответственное отношение к помощи в постконфликтном восстановлении, в первую очередь афганской экономики. И также был озвучен призыв объединить усилия для предотвращения кризиса в Афганистане и таких его нежелательных последствий, как рост терроризма, наркопроизводства в регионе и в принципе во всем мире, новый всплеск потоков афганских беженцев и также риски проникновения под их видом в соседние страны, в первую очередь в Центральную Азию, террористических элементов", - сообщила дипломат.

Она добавила, что участники саммита подтвердили актуальность противодействия угрозам распространения терроризма, наркотрафика, исходящим с территории Афганистана.

Чрезвычайный саммит Группы двадцати, посвященный ситуации в Афганистане, прошел во вторник в формате видеоконференции. Во встрече также принимали участие представители международных гуманитарных и финансовых организаций.