МИД России держит на контроле ситуацию с задержанным в Чехии россиянином Франчетти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российское дипведомство держит на контроле ситуацию с задержанным в Праге россиянином Александром Франчетти, посольству России в Праге даны для этого все соответствующие указания.

"Мы держим и эту ситуацию, и все аналогичные ситуации, которые связаны с задержанием, арестом и вообще какими-то трудностями подобного рода с российскими гражданами, на контроле. Вы это знаете", - сказала она в четверг на брифинге на полях III Евразийского женского форума.

По словам Захаровой, посольству России в Праге даны для этого все соответствующие указания. "Дипломатами налажено рабочее взаимодействие с представителями защиты, чешскими правоохранительными органами и, конечно, с дочерью Александра Франчетти, которая находится в Чешской Республике", - продолжила она.

Дипломат также отметила, что в связи с решением 14 сентября Пражского городского суда поместить российского гражданина под стражу особое внимание уделяется соблюдению его законных прав, в том числе с учетом актуального состояния здоровья. Кроме того, сотрудники МИД РФ находятся в контакте с его сестрой, проживающей в Воронеже. "Мы добиваемся скорейшего освобождения российского гражданина, на это настроена и защита задержанного", - заключила она.

Городской суд в Праге 14 сентября принял решение взять под стражу Франчетти из опасений, что он может покинуть республику. Франчетти был переведен в пражскую тюрьму Панкрац. Там он будет ожидать решения чешских властей по вопросу об экстрадиции на Украину. Процесс, как говорят чешские юристы, может занять около года. По данным СМИ, задержание россиянина на основании выданного Киевом международного ордера на арест связано с его активным участием в 2014 году в событиях, приведших к воссоединению Крыма с Россией.