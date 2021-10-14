Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в формате видеоконференции

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу примет участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), которое состоится в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе саммита, проводимого в юбилейный год 30-летия создания СНГ (8 декабря 1991 год), будут подведены основные итоги многостороннего взаимодействия в рамках Содружества и рассмотрены перспективы его дальнейшего развития. Планируется также обменяться мнениями по актуальным международным и региональным проблемам", - говорится в сообщении.

Ожидается, что участники заседания примут заявление в связи с 30-летием СНГ, а также несколько решений по углублению сотрудничества в гуманитарной, правоохранительной, миграционной и других сферах.