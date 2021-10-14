Володин поручил комитету Думы проработать подготовку правчасов с Красновым и Колокольцевым

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по безопасности и противодействию коррупции проработать организацию выступления в нижней палате в рамках правительственного часа генерального прокурора РФ Игоря Краснова и министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

"Попросим председателя профильного комитета Василия Ивановича Пискарева данный вопрос проработать и с генеральным прокурором, и с министром внутренних дел. И с учетом их графика и графика работы Думы пригласить и одного, и другого в рамках правительственного часа", - сказал он на пленарном заседании Госдумы в четверг.

Так спикер отреагировал на выступление депутата от КПРФ Алексея Куринного, который предложил включить в повестку заседания рассмотрение подготовленного фракцией постановления Госдумы о приглашении на заседание генерального прокурора РФ и главы МВД РФ после задержаний членов компартии в связи с несанкционированными акциями в Москве.