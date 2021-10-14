Матвиенко отметила, что экологическая повестка часто становится инструментом конфронтации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Вопросы защиты окружающей среды все острее встают в современном мире, а экологическая повестка зачастую становится инструментом конфронтации. Об этом заявила в четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании Евразийского женского форума.

"Все острее встают вопросы защиты окружающей среды. И, к сожалению, зачастую политика здесь побеждает науку, а экологическая повестка, которая должна объединять народы, нередко используется как инструмент конфронтации", - сказала спикер Совфеда.

По ее мнению, все чаще международное право подменяется некими "правилами", а в международных отношениях продолжается использование двойных стандартов и попытки насаждение в суверенных государствах чуждых им моделей развития.

"Ко всему этому добавляется практика экономических блокад, санкций и ограничений даже на импорт жизненно важных средств и технологий, включая вакцины. Пандемия коронавируса, еще раз, больше обнажила эти проблемы, показав, что наш мир остро нуждается в созидательной повестке, в отказе от национального эгоизма и политики ультиматумов", - подчеркнула Матвиенко.