МИД РФ: позиция Приштины уничтожает все предпосылки к диалогу с Белградом

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Агрессивная линия Приштины и невнятная реакция ее внешних "кураторов" уничтожают предпосылки к продолжению и без того буксующего диалога с Белградом. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о рецидиве антисербского насилия в Косово.

"Предупреждаем: такая линия Приштины и невнятная реакция ее внешних "кураторов" неизбежно провоцируют скатывание к открытому столкновению, уничтожают предпосылки к продолжению и без того буксующего диалога сторон", - говорится в комментарии.

"Требуем, чтобы "Силы для Косово" [международные силы под руководством НАТО] выполнили свой мандат в соответствии с резолюцией СБ ООН 1244 и уняли распоясавшихся косовоалбанских радикалов. Напоминаем, что ведомый НАТО международный контингент в полной мере несет ответственность за обеспечение мира и безопасности в крае", - подчеркнула Захарова.

Также он заявила, что Москва в связи с действиями косовского спецназа в сербонаселенных районах на севере Косова решительно осуждает выходки руководителей самопровозглашенной республики. "Решительно осуждаем выходки косовоалбанских руководителей, чувствующих безнаказанность и использующих любой повод, чтобы накануне муниципальных выборов 17 октября добиться в местном обществе всплеска сербофобии и обеспечить на этой волне перевес недоговороспособных ультранационалистических сил", - говорится в комментарии.