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Отставки и назначения
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Путин назначил Анатолия Разинкина первым заместителем генерального прокурора

Ранее президент своим указом освободил от этой должности Александра Буксмана в связи с наступлением предельного возраста для нахождения на службе

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил Анатолия Разинкина первым заместителем генерального прокурора РФ. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Назначить Разинкина Анатолия Вячеславовича первым заместителем генерального прокурора Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

Эта должность стала вакантной после того, как 21 сентября Путин своим указом освободил от должности первого заместителя генерального прокурора РФ Александра Буксмана в связи с наступлением предельного возраста для нахождения на службе. Разинкин до этого назначения занимал должность заместителя генерального прокурора РФ.

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