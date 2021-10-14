МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил Анатолия Разинкина первым заместителем генерального прокурора РФ. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Назначить Разинкина Анатолия Вячеславовича первым заместителем генерального прокурора Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

Эта должность стала вакантной после того, как 21 сентября Путин своим указом освободил от должности первого заместителя генерального прокурора РФ Александра Буксмана в связи с наступлением предельного возраста для нахождения на службе. Разинкин до этого назначения занимал должность заместителя генерального прокурора РФ.