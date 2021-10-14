В ООН заявили, что цели устойчивого развития должны отвечать национальным интересам

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Достижение целей устойчивого развития должно отвечать национальным интересам государств и не идти в ущерб социально-экономическому положению. Об этом заявила руководитель штаб-квартиры ООН в Женеве Татьяна Валовая на пленарном заседании конференции по устойчивому развитию и ESG-трансформации (ESG - environmental (экология), social (социальные аспекты), governance (управление).

"Для того чтобы цели устойчивого развития были достижимы, все страны, все региональные отделения должны понимать, что реализация этих целей отвечает их национальной, экономической и социальной повестке", - сказала она.

Представитель РФ в ООН назвала революционным заявление президента России Владимира Путина о том, что страна будет добиваться достижения углеродной нейтральности не позднее 2060 года. "Это то решение, которое и ООН, и все мировое сообщество очень ждало", - отметила она.

Валовая также призвала государства задуматься над тем, как трансформировать экономику, обеспечив и углеродную нейтральность, и экономическое развитие.

В среду Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что РФ будет добиваться достижения углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Данный термин подразумевает, что количество выбросов углекислого газа не превышает его объемов, поглощаемых океанами и лесами.

Первая российская международная открытая конференция по устойчивому развитию и ESG-трансформации проходит в четверг в МГИМО в рамках XIII Конвента Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) "К 30-летию внешней политики новой России".