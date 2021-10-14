Лавров: Россия продолжит энергично противодействовать попыткам фальсификации истории

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российская сторона продолжит энергично противодействовать негативным и опасным попыткам некоторых стран фальсифицировать события Второй мировой войны и пропагандировать нацистские идеи и ценности. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своем видеообращении к участникам IV глобального форума молодых дипломатов "Дипломатия победы".

Глава дипведомства констатировал, что "в последнее время предпринимаются целенаправленные усилия по откровенной фальсификации событий Второй мировой войны". "В ряде государств, прежде всего на Украине и в Прибалтике, открыто ведется пропаганда нацистских идей и ценностей, усиливаются позиции национал-радикалов, - отметил он. - Предпринимаются попытки уравнивать жертв и палачей, поднимать на щит гитлеровцев и их приспешников".

Министр пояснил, что цель таких действий - "не только поссорить страны и народы, но и пересмотреть общепризнанные международно-правовые итоги Великой Победы, закрепленные в том числе в Уставе ООН и в решениях Нюрнбергского трибунала". "Такая линия расшатывает базовые основы мироустройства, угрожает фундаментальным принципам обеспечения прав человека, - указал Лавров. - Россия - одна из основательниц Всемирной организации и постоянный член ее Совета Безопасности - продолжит энергично противодействовать этим негативным и опасным тенденциям".

По словам министра, на решение этой задачи "нацелена, в частности, ежегодная российская резолюция о недопустимости героизации нацизма, которая пользуется самой широкой поддержкой в мировом сообществе". "Хотел бы в очередной раз призвать западных коллег поддержать наш проект, - продолжил он. - Опыт деидеологизированного союзничества и сотрудничества времен Второй мировой войны может быть полезен и сегодня, когда международное сообщество сталкивается с многочисленными общими вызовами и угрозами, носящими ярко выраженный трансграничный характер. Очевидно, что их эффективное купирование возможно лишь сообща, на основе общепризнанных норм международного права. Отечественная дипломатия открыта в этой связи для самого тесного сотрудничества со всеми, кто готов к честной совместной работе - без "скрытых повесток" и "двойных стандартов". Отрадно, что таких партнеров - подавляющее большинство".

Безальтернативность глобального сотрудничества

Лавров обратил внимание, что за долгую историю своего существования ООН "доказала свою эффективность в деле поддержания глобального мира и безопасности - даже в условиях возникающих противоречий между мировыми державами". "Устав Всемирной организации по-прежнему остается ключевым источником современной системы международного права. Убеждены: ооноцентричной архитектуре нет и не может быть какой-либо разумной альтернативы, - подчеркнул он. - Очевидно, что никакие неоколониальные концепции типа "миропорядка, основанного на правилах" не способны обеспечить безопасное, стабильное, инклюзивное развитие всего человечества".

Министр выразил убежденность, что "свой вклад в общие усилия по оздоровлению ситуации в мире" может и форум молодых дипломатов. "Знаю, что в ходе сегодняшнего заседания будет презентован Устав Международной ассоциации молодых дипломатов. Искренне радует, что накопленный опыт позволяет вывести диалог между молодыми специалистами-международниками разных стран на новый уровень, поставить его на системную основу, - добавил он. - Такую деятельность, ориентированную в том числе на продвижение инновационной концепции "горизонтальной дипломатии", поддержание атмосферы доверия и взаимопонимания между народами, мы всемерно приветствуем и поддерживаем".

IV глобальный форум молодых дипломатов "Дипломатия победы" открылся 13 октября в Дипломатической академии МИД России. Пленарное заседание форума проходит в четверг в Музее Победы на Поклонной горе с участием историков и специалистов в области международных отношений. Главная тема мероприятия - победа над нацистской Германией во Второй мировой войне. Форум с такой тематикой планировалось провести в прошлый год 75-летия Победы, но из-за противоэпидемических ограничений его пришлось перенести.