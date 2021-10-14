Путин призвал страны принять участие в заседании ГА ООН по безопасности дорожного движения

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал все заинтересованные страны принять участие в заседании высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН по безопасности дорожного движения, которое готовится по предложению РФ и должно пройти в 2022 году.

Во время своего выступления на второй Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту в четверг глава российского государства отдельно остановился на теме обеспечения безопасности в этой сфере. Он обратил внимание на то, что в результате лишь дорожных аварий в мире ежегодно погибает более миллиона человек, а десятки миллионов - получают травмы. Россия, напомнил Путин, была инициатором включения этой темы в повестку дня ООН.

"Мы призываем все заинтересованные страны в следующем, 2022 году, активно участвовать в готовящемся по нашему предложению заседании высокого уровня Генассамблеи по безопасности дорожного движения", - сказал российский президент.

В заключение он выразил уверенность в том, что конференция по устойчивому транспорту "станет примером истинно партнерского, открытого, конструктивного диалога и внесет свой значимый вклад в работу по обеспечению глобального устойчивого развития".