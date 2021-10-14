Депутаты переизбрали Сергея Голубева спикером Законодательного собрания Тверской области

ТАСС, 14 октября. Депутата от "Единой России" Сергея Голубева 14 октября переизбрали председателем Законодательного собрания Тверской области седьмого созыва. По итогам голосования принято постановление об его избрании на должность, сообщила проводившая первое заседание старейший депутат Лилия Корниенко.

"По итогам голосования принимается постановление об избрании председателя Законодательного собрания Тверской области", - сказала Корниенко.

Кандидатуру Голубева предложила фракция "Единая Россия", его поддержали 36 из 38 депутатов, избрание проводилось тайным голосованием. Спикер отметил, что депутатам нового созыва важно сохранить и приумножить опыт, который был накоплен за предыдущие почти 30 лет работы заксобрания. "Состав Законодательного собрания значительно изменился, депутаты представляют разные территории, разные отраслевые, общественные группы, имеют свои взгляды на социально-экономическое развитие региона. <...> Впервые в составе заксобрания будут работать представители пяти политических партий, что подтверждает лишний раз запрос избирателей, жителей Тверской области на широкий общественный и политический диалог", - сказал Голубев на заседании.

Приветствуя депутатов нового созыва, губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил, что в числе первоочередных задач, которые предстоит решать исполнительной власти региона и депутатам, находятся вопросы газификации, привлечения инвестиций, демографической политики, социальной поддержки населения. "Приглашаю всех депутатов, все политические партии к сотрудничеству, особенно это касается наших приоритетных проектов, это газификация Тверской области. <...> Также я очень рассчитываю, что наши уважаемые депутаты будут принимать активное участие в реализации наших адресных инвестиционных программ, формировании бюджета, всего того, что сегодня должно дать развитие нашему региону", - добавил Руденя.

В Тверской области 17-19 сентября прошли выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, депутатов заксобрания региона, губернатора и ряд избирательных кампаний муниципального уровня. На выборах депутатов законодательного собрания Тверской области седьмого созыва партия "Единая Россия" набрала 35,43%, КПРФ - 21,54%, ЛДПР - 11, 23%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 11,15%, Партия Пенсионеров - 6,01%.

Сергей Голубев родился 14 августа 1961 в Жарковском районе Тверской области. Является членом партии "Единая Россия", первым заместителем секретаря ее регионального отделения. На постоянной основе работал спикером регионального Законодательного собрания шестого созыва, в предыдущем составе занимал должность первого заместителя председателя областного парламента.