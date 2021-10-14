МИД РФ: российские суда, работающие в высоких широтах, лидируют в мире по экологичности

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Больше половины российского флота, осуществляющего судоходство в высоких широтах, является беспрецедентно высокотехнологичным и превосходящим по экологичности оперирующие в других регионах мира флоты. Об этом заявил в четверг посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов на конференции по зеленой энергетике в Арктике.

"Хочу обратить внимание на то, что тот флот и те суда, которые имеются и у "Совкомфлота", и работают на "Новатэк", и наши основные экспортные компании, они фактически по своей оснащенности более зеленые, чем какие-либо суда в мире. И мы уже сейчас можем сказать, что 50-60% нашего флота, работающего в высоких широтах, является беспрецедентно высокотехнологичным по выхлопам и эмиссионности, опережающим все другие флоты, которые действуют или оперируют в других регионах мира", - указал он.

По словам Корчунова, данный тренд сохранится, и "отрадно, что РФ работает в этом направлении". "РФ в этом тренде, причем не на последних позициях, а в значительной степени определяет его", - подчеркнул он.

Дипломат пояснил, что для судоходства в Арктике предъявляются особые требования. "Это и обеспокоенность хрупкой окружающей средой, это и решение Международной морской организации в части, касающейся запрета на использование флотского мазута, тяжелой нефти в высоких широтах и прочего", - указал он.