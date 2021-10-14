Меликов переназначил Ильяса Умаханова сенатором от Дагестана

МАХАЧКАЛА, 14 октября. /ТАСС/. Вступивший в должность главы Дагестана Сергей Меликов переназначил сенатором от исполнительной власти Ильяса Умаханова, представляющего регион в Совете Федерации с 2001 года. Соответствующий указ Меликов подписал в четверг.

"Наделить Умаханова Ильяса Магомед-Саламовича полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан", - говорится в тексте документа (есть в распоряжении ТАСС).

20 сентября Меликов представил в Народное собрание республики кандидатуры для наделения полномочиями сенатора: первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяса Умаханова, ректора Дагестанской государственной сельскохозяйственной академии Зайдина Джамбулатова и заместителя председателя Народного собрания Дагестана Елены Ельниковой.

Умаханов родился в 1957 году. Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (специалист по международным отношениям со знанием иностранного языка). До наделения полномочиями сенатора в 2001 году являлся заместителем председателя правительства Дагестана.