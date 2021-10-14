Полянский заявил, что Россия выступает за запуск межйеменских переговоров под эгидой ООН

ООН, 14 октября. /ТАСС/. Россия намерена содействовать йеменским властям и хуситам в нахождении компромисса и выступает за запуск соответствующих переговоров под эгидой ООН. Об этом заявил в четверг первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности.

"Продолжаем следить за острым военно-политическим кризисом в Йемене. Особую обеспокоенность вызывает положение на границе провинций Мариб и Шабва, где в последнее время возобновились кровопролитные боестолкновения между хуситами и лояльными президенту страны формированиями", - сказал Полянский.

Россия будет "продолжать поддерживать усилия ООН". "Намерены и далее активно побуждать официальные йеменские власти и руководство хуситского движения "Ансар Аллах" проявлять конструктивный подход и готовность к компромиссам, - отметил он. - Выступаем за запуск под эгидой ООН межйеменских переговоров по тематике будущего политического обустройства страны, результатом которых станет достижение комплексного и долгосрочного урегулирования конфликта на основе учета интересов всех ведущих йеменских политических сил".

По словам дипломата, предметом особой тревоги остается тяжелое социально-экономическое положение в Йемене. "Неутешительные данные Управления по координации гуманитарных вопросов ООН говорят сами за себя, - отметил он. - Подтверждаем необходимость отмены ограничений на доставку продовольствия, лекарств и других товаров первой необходимости во все районы страны".

"Серьезную обеспокоенность вызывают непрекращающиеся нападения на гражданские объекты, в том числе на территории Саудовской Аравии, - обратил внимание Полянский. - Призываем противоборствующие стороны к неукоснительному соблюдению положений международного гуманитарного права, незамедлительному и полному отказу от боевых операций, которые приводят к разрушению невоенной инфраструктуры и жертвам среди мирного населения".

Россия рассчитывает на скорое решение проблемы танкера "Сафир", урегулирование остающихся технических разногласий, отметил он. Первый зампостпреда России напомнил о резолюции Совета Безопасности ООН 598 и других инициативах, направленных на субрегиональную стабилизацию, включая обновленную российскую Концепцию коллективной безопасности в регионе.