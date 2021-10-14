Вице-премьер РФ Оверчук прибыл в Госдепартамент на встречу с замгоссекретаря США

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Вице-премьер России Алексей Оверчук прибыл в четверг во внешнеполитическое ведомство США, где он, как планируется, встретится с первым заместителем госсекретаря Уэнди Шерман.

Как передает корреспондент ТАСС, Оверчук не стал общаться с прессой перед началом переговоров. В Госдепартамент также прибыл посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

В американском дипведомстве в свою очередь проинформировали, что встреча пройдет в закрытом для журналистов режиме, не вдаваясь в детали.

Оверчук прибыл в американскую столицу в среду, чтобы возглавить российскую делегацию на проходящей в Вашингтоне осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка (ВБ). Как ожидается, 14-15 октября он встретится с президентом ВБ Дэвидом Мэлпасом и руководителем входящей в ВБ Международной финансовой корпорации Макхтаром Диопом. Запланированы также встречи с представителями вашингтонской администрации и американского бизнеса.