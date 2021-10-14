Белгородские депутаты призвали НКО сотрудничать с парламентариями

БЕЛГОРОД, 14 октября. /ТАСС/. Парламентарии Белгородской области призвали некоммерческие организации сотрудничать с областной думой и рассказывать профильным комитетам о проблемах, с которыми приходится сталкиваться. Об этом сообщает в четверг пресс-служба областного парламента.

"Мы открыты к заключению соглашений и призываем к сотрудничеству некоммерческие организации, профессиональные союзы и ассоциации", - приводит пресс-служба слова спикера облдумы Ольги Павловой.

Она уточнила, что областная дума уже практикует нулевые чтения, на которых депутаты предварительно обсуждают законопроекты с привлечением экспертов до их внесения на рассмотрение комитетов. По ее словам, необходимо и дальше развивать такие направления работы. "У каждого комитета должен быть собственный реестр НКО, работающих в нашем регионе по тематике комитета. Видеть их, слышать их проблемы и предложения, в том числе и законодательные, быть выразителем интересов отдельных профессиональных сообществ", - добавила Павлова, слова которой приводит пресс-служба.