Рябков обсудил с коллегой из Чили противодействие коронавирусу

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в четверг в формате видеоконференции обсудил с коллегой из Чили Каролиной Вальдивией Торрес мировые усилия в борьбе с коронавирусом.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями о предпринимаемых мировым сообществом усилиях в противодействии пандемии COVID-19", - говорится в сообщении МИД РФ.

Уточняется, что высокопоставленные дипломаты также рассмотрели развитие взаимодействия на международных площадках, в частности, в ООН и АТЭС, и подтвердили необходимость защиты основополагающих принципов международного права - суверенитета государств и невмешательства во внутренние дела.

"Состоялось подробное обсуждение текущего состояния российско-чилийских отношений и дальнейших перспектив развития политического диалога, сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, возможностей расширения договорно-правовой базы двусторонних связей", - добавили в министерстве.