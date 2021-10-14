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Пандемия COVID-19

Рябков обсудил с коллегой из Чили противодействие коронавирусу

Дипломаты также рассмотрели развитие взаимодействия на международных площадках, в частности, в ООН и АТЭС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в четверг в формате видеоконференции обсудил с коллегой из Чили Каролиной Вальдивией Торрес мировые усилия в борьбе с коронавирусом.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями о предпринимаемых мировым сообществом усилиях в противодействии пандемии COVID-19", - говорится в сообщении МИД РФ.

Уточняется, что высокопоставленные дипломаты также рассмотрели развитие взаимодействия на международных площадках, в частности, в ООН и АТЭС, и подтвердили необходимость защиты основополагающих принципов международного права - суверенитета государств и невмешательства во внутренние дела.

"Состоялось подробное обсуждение текущего состояния российско-чилийских отношений и дальнейших перспектив развития политического диалога, сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, возможностей расширения договорно-правовой базы двусторонних связей", - добавили в министерстве.

Теги
РоссияЧилиРябков, Сергей АлексеевичПандемия COVID-19
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