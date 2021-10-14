Толстой заявил, что система грантов фонда "Русский мир" нуждается в реформировании

БЕЛГРАД, 14 октября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Система грантовой поддержки фонда "Русский мир" нуждается в реформировании в сторону снижения бюрократических препон. Об этом заявил в четверг ТАСС советник президента России, председатель наблюдательного совета фонда "Русский мир" Владимир Толстой.

"Я совсем недавно вошел в состав руководства фонда "Русский мир", я не хочу делать каких-то резких движений, тем более что у фонда много достижений. Вопрос не стоит о том, чтобы как-то радикально что-то менять. Но тем не менее система грантовой поддержки нуждается в реформировании в сторону ухода от чрезмерной бюрократии", - сказал он.

"Конечно, деньги, а там деньги бюджетные, должны учитываться, контролироваться, они не могут раздаваться бесконтрольно, тем более что их не так много. При отборе инициатив, конечно, необходимо опираться на экспертное мнение и посольств, и, в данном случае, "Русского дома", представительства "Россотрудничества" [в Сербии]: люди работают на местах, прекрасно знают, какие инициативы, исходящие отсюда, заслуживают внимания. Хотелось бы наладить такую экспертную помощь в отборе проектов", - продолжил Толстой.

"Дальше, может быть, действительно упростить процедуру отчетности, чтобы не делать для людей практически невозможным участие в грантовой программе. МИД сейчас создает федеральную государственную программу по продвижению русского языка за рубежом, которая тоже может и должна стать подспорьем. Мы попытаемся сделать поддержку инициатив на местах, увеличить объем и упростить процедуры. Потребуется какое-то время, но желание такое есть", - подчеркнул председатель наблюдательного совета фонда.

Толстой отметил, что руководство фонда укрепилось, согласно российскому законодательству изменилась структура управления, контроля и надзора. В попечительский совет фонда входят замруководителя администрации президента Дмитрий Козак, ведущие федеральные министры - Сергей Лавров, Ольга Любимова, Сергей Кравцов, Валерий Фальков.

Указ о создании фонда был подписан главой государства Владимиром Путиным 21 июня 2007 года. Фонд был создан в целях "популяризации русского языка, являющегося национальным достоянием России и важным элементом российской и мировой культуры, а также для поддержки программ изучения русского языка за рубежом". "Русский мир" оказывает поддержку российским и иностранным организациям и учреждениям, реализующим проекты по продвижению русского языка и проекты культурно-гуманитарной направленности, в виде грантов (на конкурсной основе) и пожертвований. Ежегодно фонд вручает гранты на общую сумму порядка 200-300 млн рублей.