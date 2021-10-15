Небензя подтвердил, что комитет аккредитации ООН по полномочиям послов соберется в ноябре

ООН, 15 октября. /ТАСС/. Аккредитационный комитет ООН, который будет рассматривать полномочия послов Афганистана и Мьянмы, соберется в ноябре. Это подтвердил в четверг постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

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"Аккредитационный комитет был перед сессией Генеральной Ассамблеи. Основное заседание будет в ноябре", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. Россия входит в аккредитационный комитет.

В Мьянме в начале февраля к власти пришли военные, сместив гражданское правительство, направившее в ООН постпреда Чжо Мо Туна. В Афганистане в августе талибы (представители запрещенного в РФ движения "Талибан") захватили власть, прежний президент Ашраф Гани бежал из страны.

И военные Мьянмы, и талибы уже предложили ООН своих представителей, однако пока их полномочия не подтверждены аккредитационным комитетом. Назначенный ранее Гани посол Гулям Исхакзай также направил в ООН письмо об аккредитации.