Кабулов заявил, что США приглашены для участия в московском формате по Афганистану

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Делегация США приглашена для участия в заседании московского формата по Афганистану, которое состоится 20 октября. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов на полях XIII Конвента Российской ассоциации международных исследований в МГИМО.

Кроме того, Кабулов сообщил, что Москва рассматривает предложение иранской стороны о возможности участия во встрече глав МИД стран - соседей Афганистана в Тегеране.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщала, что Москва ожидает приезда на следующей неделе представительной делегации движения "Талибан" (запрещено в РФ) для участия в консультациях по Афганистану в московском формате.

Московский формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана и Индии.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве 6 октября сообщил о планах иранской стороны провести в Тегеране встречу глав МИД стран - соседей Афганистана с участием России.