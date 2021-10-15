В МИД России осудили теракт в шиитской мечети Кандагара

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Москва осуждает теракт в шиитской мечети Кандагара и призывает власти Афганистана предпринять дополнительные меры для обеспечения безопасности на территории всей страны. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Осуждаем этот бесчеловечный террористический акт. Рассчитываем, что его организаторы будут выявлены и понесут суровое наказание. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Призываем афганские власти предпринять дополнительные меры для обеспечения безопасности по всей стране", - отметила дипломат.

Захарова указала, что это "уже не первая террористическая атака, направленная против мусульман-шиитов в Афганистане после прихода к власти движения талибов (движение "Талибан", запрещено в РФ)". "Очевидно, что организаторы таких акций ставят своей целью разжигание религиозной розни и эскалацию внутриполитического конфликта", - резюмировала она.

По данным афганского агентства Bakhtar со ссылкой на источники в регионе, число погибших в результате теракта в мечети Биби-Фатима в Кандагаре на юге Афганистана, произошедшего ранее в пятницу, составило не менее 62 человек, еще 68 граждан ранены. Как сообщило агентство, три террориста-смертника в районе 13:30 по местному времени (12:00 мск) произвели взрыв в крупнейшем шиитском религиозном сооружении провинции, также известном под названием Имам-Баргах, когда там собралось множество верующих на пятничную молитву.