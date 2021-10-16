Слуцкий заявил, что Россию не следует проверять на прочность в вопросах защиты госграницы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Ответные меры, принимаемые Россией связи с попытками нарушить ее государственную границу, всегда будут жесткими, профессиональными и соразмерными. Об этом в субботу в своем Telegram-канале заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя инцидент с эсминцем ВМС США в Японском море.

"Я бы не советовал никому проверять Россию на прочность, особенно в вопросах защиты государственной границы. Ответные меры всегда будут жесткими, профессиональными и соразмерными", - написал Слуцкий.

Депутат заметил, что "Вашингтон, к сожалению, не оставляет попыток провокаций вблизи российских границ", а вместо извинений США заявляют о том, что не нарушали международного права. "Что такое международное право в США понимают весьма своеобразно, предпочитая действовать в соответствии с "порядком, основанном на правилах", где "право силы", очевидно, заменяет силу права. Но с Россией это вряд ли пройдет", - указал он.

"У приличных людей принято в таких случаях приносить извинения, а у американцев вспоминают опять о неком "порядке", мол, "вам показалось", - добавил Слуцкий, комментируя реакцию американской стороны на инцидент.

15 октября около 17:00 по местному времени эсминец Chafee ВМС США приблизился к территориальным водам Российской Федерации и предпринял попытку пересечения государственной границы. В свою очередь большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" не допустил нарушения эсминцем ВМС США государственной границы.

В распространенном в пятницу заявлении Тихоокеанского флота США утверждается, что действия эсминца Chafee в Японском море во время инцидента с российским противолодочным кораблем полностью соответствовали международному праву. В заявлении сказано, что "США продолжат летать, плавать и действовать там, где это позволяет международное право".