Захарова: американской демократии угрожают не хакеры из РФ, а недоверие граждан политикам

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Американской демократии угрожает не "российская пропаганда" и хакеры из РФ, а недоверие к политическим институтам со стороны граждан США. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Американской демократии угрожают не, как теперь модно говорить, авторитарные режимы, а недоверие собственных граждан и восприятие ими всего, что говорит политическая элита и глобальные информационные компании - монополисты США, как лжи", - написала она в своем Telegram-канале.

Захарова напомнила, что, согласно исследованиям Института Пирсона по изучению и разрешению глобальных конфликтов и Центра исследований связей с общественностью Associated Press при Чикагском университете, опубликованным 8 октября, за распространение дезинформации "ответственны не "российские фабрики троллей", "пропаганда RT" и "китайские кибервойска", а американские политики, IT-корпорации и пользователи социальных сетей.

"При этом почти половина респондентов (48% американцев) уверены, что ответственность за сознательную публикацию дезы несет само правительство Соединенных Штатов. Это рушит весь концептуальный базис, на котором удобно устроилась западная русофобии. Можно было бы предположить, что так сторонники республиканцев оценивают публичную политику нынешней демократической администрации, но нет. Каждый третий демократ, как показывают опросы, уверен, что Вашингтон, если называть вещи своими именами, врет", - отметила Захарова.

Снижение доверия в социуме - очень тревожный звонок для властей США, указала дипломат. "И тут апеллировать к "кремлевским хакерам" даже опасно, ибо если они что и взломали, то исключительно моральные устои американского истеблишмента. Сколько еще в натовских кабинетах будут разрабатывать стратегии по борьбе с российской, иранской, корейской, китайской и любой другой информационной угрозой?" - заключила она.