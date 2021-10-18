Участники ежегодного заседания "Валдая" обсудят глобальные изменения на фоне пандемии

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Глобальная встряска - XXI: человек, ценности, государство" открывается в Сочи в понедельник.

XVIII конференция, как отметили организаторы, ознаменует возвращение к полноценной работе после пандемии не только в содержательной части, но и в плане коммуникаций. В этом году мероприятие пройдет преимущественно в очном формате в традиционном для "Большого Валдая" месте - Красной поляне. На его сессиях выступят порядка 140 участников, из них 65 - зарубежные представители. Кроме того, более 150 участников подключатся к дискуссиям в дистанционном режиме, из которых 61 - иностранные гости.

Всего в заседании, которое продлится с 18 по 21 октября, примут участие представители 45 стран, включая Россию, Австралию, Аргентину, Бразилию, Великобританию, Германию, Иран, Китай, Малайзию, США, Турцию и Японию.

В клубе указали, что основная задача мероприятия - проанализировать, как меняются в новых условиях отношения между человеком и обществом, человеком и государством, а также между различными обществами. "Клуб признает, что с точки зрения динамики изменений, международные отношения претерпевают сейчас меньшие изменения, чем отношения внутри обществ и межличностные. С этими вопросами напрямую связана тема заседания этого года", - подчеркнули в пресс-службе.

Широкий состав участников

В ежегодном заседании дискуссионного клуба, помимо авторитетных экспертов, ученых и общественных деятелей, традиционно участвуют первые лица страны. Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Валдайского форума в очном формате, но с определенными ковидными ограничениями.

Участие главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, министр 19 октября поделится российским видением ключевых аспектов развития международной обстановки, а также по традиции ответит на вопросы участников конференции.

С российской стороны также заявлены мэр Москвы Сергей Собянин, помощник президента России Максим Орешкин, советник и спецпредставитель главы государства по вопросам климата Руслан Эдельгериев, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, председатель совета Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, директор по научной работе Фонда, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов и другие специалисты и общественные деятели.

Среди иностранных гостей в мероприятии примут участие вице-президент Google Inc. Меир Бранд, руководитель Центра международной безопасности и стратегии при Университете Цинхуа Фу Ин, старший советник министра иностранных дел Ирана, директор Института исследований Ирана и Евразии, экс-посол в Москве Мехди Санаи, помощник президента Казахстана, председатель Казахстанского совета по международным отношениям Ерлан Карин, почетный исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо и многие другие эксперты и политики.

Новые тенденции

Пандемия стала "глобальной встряской" для всех стран мира, изменившей образ жизни миллиардов людей на планете. Как отметил в беседе с ТАСС председатель совета Фонда клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, в настоящий момент все более четко начинают проявляться психологические последствия пандемии, которые невозможно игнорировать. "В политических проблемах усилилось измерение, связанное с изменением положения людей после коронавируса. Пандемия невротизировала общество, обострила социальные проблемы и характер глобализации, изменила поведенческие привычки людей", - указал аналитик. Клуб рассмотрит эти проблемы в кругу специалистов по психологии и социальным проблемам, рассказали в пресс-службе "Валдая".

По словам Быстрицкого, основной акцент на экспертных дискуссиях будет сделан на том, какие изменения произошли в мировой системе за время пандемии, а также на понимании положения личности в современном мире. Аналитик пояснил, что в нынешних условиях роль государства вышла на первый план и параллельно начала складываться новая система отношений между личностью, государством, обществом и самим миром. "С одной стороны, государство представляет интересы человека, заботится, защищает, проводит санитарные меры. Но, с другой стороны, одновременно государство как система управления оказалось более зависимыми от общественных процессов", - добавил он.

Еще одной актуальной темой для обсуждения на "Валдае" станет процесс мировой технологизации, ведь на международной арене развернулось настоящее сражение за первенство в этой области. По словам Быстрицкого, "технологическое развитие сегодня идет столь бурно, стремительно и разнообразно, что люди подчас пользуются технологиями, последствия использования которых просто не понимают". И здесь встает вопрос о том, как это повлияет на человека, на его привычки и сущность, отметил собеседник агентства.

Тема климата становятся сегодня лейтмотивом мировой политики, и эксперты клуба "Валдай" не обойдут вниманием и эту сферу. Очевидно, что цели и задачи в рамках климатической повестки глобальны и касаются всех государств, однако каждое из них по-разному формулирует свои подходы к данной проблематике. "В рамках сессии по вопросам окружающей среды организаторы поставили задачу объяснить миру, какие цели и задачи ставит для себя Россия в контексте климатической повестки", - указали в пресс-службе клуба.

Угроза региональной безопасности

"Валдайцы" отмечают, что "глобальная встряска", используемая в теме конференции, является отсылкой не только к пандемии, но и к многочисленным событиям, оказывающим значительное влияние на мировое сообщество. Речь идет в том числе и о положении дел в Афганистане после вывода оттуда натовских войск и смены власти в стране. Как сообщил ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, в отношении Афганистана для России, как и для других стран, приоритетными темами являются борьба с наркотрафиком и террористической угрозой. Еще одним фактором, угрожающим региональной стабильности, может стать резкий рост числа беженцев из страны.

По словам Быстрицкого, афганская проблематика также стоит в повестке дня "Большого Валдая". "Ситуация в этой стране хоть и косвенно, но довольно сильно влияет на положение дел в России, а уж тем более на положение дел у наших ближайших соседей - стран Центральной Азии. Вызов большой, споров много, но нужно что-то делать. Мы видим, как тяжело дается миру согласие по этому вопросу, хотя это наша общая проблема", - добавил он.