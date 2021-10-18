Лавров обсудил с президентом МККК Сирию, Афганистан и внутриукраинский конфликт

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в понедельник по телефону с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером кризисное реагирование в различных регионах мира, в том числе в Сирии, Афганистане и в зонах внутриукраинского и нагорнокарабахского конфликта. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Контакты между руководством МИД России и МККК поддерживаются на постоянной основе, традиционно имеют конструктивный и содержательный характер, - отметили в министерстве. - В ходе телефонного разговора Лавров и Маурер обменялись мнениями по тематике кризисного реагирования в различных регионах мира, включая гуманитарную ситуацию в Сирии, Афганистане, Мьянме и зонах внутриукраинского и нагорнокарабахского конфликтов. Выражена готовность к дальнейшему плодотворному взаимодействию по направлениям, представляющим взаимный интерес, обсуждены модальности поддержки деятельности МККК".