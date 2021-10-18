Володин обсудил с главой парламента Ирана развитие межпарламентского взаимодействия

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф обсудили в понедельник в ходе телефонного разговора повестку работы межпарламентской комиссии высокого уровня и форматы взаимодействия. Об этом сообщается на думском сайте.

"Председатель парламента Ирана поздравил Вячеслава Володина с избранием на должность председателя Государственной думы и пожелал успехов в работе", - говорится в сообщении. Володин в свою очередь "поблагодарил за поздравление, а также за участие иранских коллег в наблюдении за выборами" депутатов Госдумы в сентябре.

Володин и Галибаф при обсуждении межпарламентского сотрудничества, в частности, "договорились, что уже в ближайшее время депутаты начнут работу по наполнению повестки межпарламентской комиссии высокого уровня". Заседание комиссии планируется провести в Тегеране, сроки будут согласованы дополнительно.

"Вячеслав Володин и Мохаммад Галибаф отметили необходимость дальнейшего развития межпарламентских многосторонних форматов взаимодействия, в том числе конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия, проведение которой запланировано в следующем году в Москве", - указано в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе иранской стороны.