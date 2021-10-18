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Путин: наращивание связей РФ и Израиля идет в русле упрочения мира на Ближнем Востоке

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Наращивание связей РФ и Израиля отвечает коренным интересам народов двух стран, идет в русле упрочения мира и безопасности на Ближнем Востоке. Об этом говорится в телеграмме президента России Владимира Путина премьеру Израиля Нафтали Беннету, опубликованной в понедельник на сайте Кремля по случаю 30-летия восстановления дипломатических отношений между государствами.

"Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодных российско-израильских связей. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке", - говорится в телеграмме.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияИзраиль
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