Захарова: страны Прибалтики боятся остаться за бортом сворачивающегося влияния США

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. МИД Латвии, Литвы и Эстонии призывают США не забывать о "российской угрозе" из-за страха не уцепиться за борт сворачивающегося геополитического влияния США. Об этом написала в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Комментируя интервью представителей внешнеполитических ведомств стран Прибалтики американскому еженедельнику Newsweek, в котором они призывали Вашингтон помнить "об угрозе со стороны России" на фоне американо-китайских противоречий, она отметила: "Честно отрабатывая много лет американские установки на русофобию и вопреки собственным интересам сведя отношения с Россией на нет, эти политические режимы очень боятся, что не сумеют зацепиться за крыло американского самолета, покидающего пределы своего прежнего геополитического влияния".