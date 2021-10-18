Кандидаты от левоцентристов одержали победу на выборах мэра в Риме и в Турине

РИМ, 18 октября. /ТАСС/. Кандидат от левоцентристов, бывший министр экономики и финансов Роберто Гуалтьери победил на выборах мэра Рима, получив 60,15% голосов. Об этом свидетельствуют данные, которые в понедельник распространило МВД Италии, выполняющее в стране функции избиркома.

Его соперник - кандидат от правоцентристской коалиции в составе партий "Лига", "Братья Италии" и "Вперед, Италия" Энрико Микетти - получил 39,85%. В первом туре он лидировал с небольшим отрывом от Гуалтьери. Экс-министр экономики займет место Вирджинии Раджи, первой женщины, ставшей мэром столицы по итогам выборов в 2016 году. Она выдвигала свою кандидатуру на переизбрание, но не вышла во второй тур.

В Турине победил поддержанный левоцентристскими партиями - в первую очередь Демократической партией - кандидат Стефано Ло Руссо (59,2 %). Его соперник - кандидат от правоцентристской коалиции Паоло Дамилано - набрал 40,7%. Кандидаты от левоцентристов победили в большинстве административных центров областей и провинций, где проходило голосование, в частности в Казерте, Козенце, Латине, Савоне и Изернии. При этом еще в первом туре был переизбран мэр Милана Джузеппе Сала, поддержанный Демократической партией, а в Неаполе выиграл общий кандидат демократов и "Движения "5 звезд" Гаэтано Манфреди.

В итальянском Триесте был переизбран Роберто Дипьяцца - кандидат от правоцентристов, поддержанный партиями "Лига", "Братья Италии" и "Вперед, Италия". Он набрал более 51%, а его соперник, кандидат от левого центра Франческо Руссо - 48,7%.

Явка избирателей во втором туре оказалась еще ниже, чем в первом, и по итогам двух дней едва превысила 40% (43,9%). Второй тур прошел в воскресенье и понедельник более чем в 60 городах с населением более 15 тыс. человек, включая десяток административных центров провинций, где в первом туре две недели назад ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.

Выборные процессы в Италии вернулись к традиционному противостоянию правого и левого центров, а новые силы, какой считалось "Движение "5 звезд", отошли опять в зону маргинальности. Еще в первом туре они упустили Рим и Турин, победы в которых одержали в 2016 году. По общему признанию, "пятизвездные" испытывают серьезный кризис, однако вряд ли окончательно выйдут из власти, гарантируя ее сохранение за счет альянса с демократами.

Выборы продемонстрировали, что прошел цикл триумфов правоцентристов, среди которых до последнего времени ведущей силой считалась "Лига". Ее лидер Маттео Сальвини, решивший войти в широкую правящую коалицию, поддерживающую правительство Марио Драги, теряет популярность, а лидер союзной "Лиге" партии "Братья Италии" Джорджа Мелони, оставшаяся в оппозиции правительству, ее набирает.