Лавров проведет встречу с участниками ежегодного заседания международного клуба "Валдай"

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник примет участие в XVIII ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

Глава российского внешнеполитического ведомства - традиционный участник заседаний клуба. В этом году, в частности, министр уже выступал на Ближневосточной конференции "Валдая". Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лавров поделится российским видением ключевых аспектов развития международной обстановки, а также ответит на вопросы участников конференции.

В этом году встреча с министром пройдет в закрытом формате. Как указал в беседе с ТАСС председатель совета фонда клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, выступающий модератором дискуссии с Лавровым, на ней ожидается обсуждение "наиболее острых, волнующих и существенных для мировой повестки дня вопросов". Аналитик пояснил, что такой формат встречи обусловлен необходимостью обеспечения откровенного и доверительного характера обсуждения актуальных международных проблем.

Организаторы отметили, что основной задачей XVIII заседания клуба является анализ изменений отношений между человеком и обществом, человеком и государством, а также между различными обществами в новых условиях. Участники заседания обсудят тему пандемии коронавируса, вопросы окружающей среды, мировую технологизацию и другие актуальные проблемы.

XVIII ежегодное заседание "Валдая" на тему "Глобальная встряска - XXI: человек, ценности, государство" проходит в Сочи с 18 по 21 октября. В мероприятии принимают участие представители 45 стран.

Клуб "Валдай" был создан в сентябре 2004 года. Он объединяет российских и зарубежных экспертов, специализирующихся на исследованиях в области политики, экономики и культурно-гуманитарной сферы. За годы существования клуба в его работе приняли участие свыше 1 тыс. человек из более 70 стран мира. В рамках ежегодных заседаний участники традиционно встречаются с президентом России и другими высшими должностными лицами страны.