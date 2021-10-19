Оверчук: необходимость углубления контактов с РФ обсуждали на встречах в Вашингтоне

14-15 октября вице-премьер возглавлял делегацию России на традиционных осенних сессиях руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка, а также провел встречи с должностными лицами администрации США.

"И они, и мы понимаем, что у нас сегодня очень мало контактов между собой, и из-за этого возникает большое количество недоразумений, на мой взгляд", - сказал Оверчук в эфире YouTube-канала "Соловьев Live". "Конечно, на каком-то этапе нам необходимо будет переходить к более постоянным, нормальным контактам на рабочем уровне. Во время всех встреч это и звучало, потому что все ссылались на встречу наших президентов (в Женеве 16 июня 2021 года - прим. ТАСС), и на то, что на встрече президентов поднимался в том числе и вопрос о взаимоотношениях в области экономики и торговли", - добавил он.

Вице-премьер заметил, что стереотипные представления Вашингтона о Москве "представляют сегодня наибольшую проблему". "Эти стереотипы надо ломать. Это большая серьезная проблема, которой когда-то необходимо будет заниматься, - подчеркнул он. - Здесь толчком для этого, на наш взгляд, могло бы послужить дальнейшее расширение связей в области экономики, торговли. Сегодня объединяющим началом может быть совместная работа над климатической повесткой, над вызовами, которые стоят перед всем миром. Об этом мы говорили со спецпосланником президента США по климату Джоном Керри".

По словам Оверчука, являющегося сопредседателем межправкомиссий РФ с рядом стран, вопросы для обсуждения, которые возникали во время его встреч с представителями вашингтонской администрации и американского бизнеса, обычно решаются в рабочем порядке в рамках работы таких комиссий. "У нас, к сожалению, сегодня таких контактов с Америкой нет, и, конечно, если бы они были, многие проблемы, которые обозначались американцами, можно было бы снимать в рабочем порядке, напрямую, и никто бы не искал в этом никаких заговоров или каких-то злонамеренных действий в отношении кого-то или чего-то", - указал он.

Замглавы кабмина также привел данные по товарообороту РФ и США: в январе-июле в годовом сопоставлении этот показатель вырос на 40%. По его словам, представители американского бизнеса на встречах в Вашингтоне заявляли о большой заинтересованности в работе в России. "Они понимают, что здесь можно заниматься бизнесом, они это делают, хотят расширяться, многие говорили о своих планах расширяться. Конечно же, это требует более тесных связей, в том числе между нашими администрациями", - заключил Оверчук.