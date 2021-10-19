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Отношения России и НАТО

Лавров: РФ исходит из того, что НАТО должна сделать первый шаг в улучшении отношений

Глава МИД России назвал реакцию Запада на ответные шаги РФ по НАТО попыткой свалить вину и недостатком дипломатической культуры

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Россия никогда не инициировала ухудшение отношений с НАТО или какой-либо страной и исходит из того, что Североатлантический альянс должен сделать первый шаг для улучшения связей. Об этом заявил во вторник журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с участниками XVIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Да, мы исходим из этого. Потому что мы никогда не начинали ухудшение наших отношений ни с НАТО, ни с ЕС, ни с любой другой страной Запада или иного региона мира", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Лавров назвал реакцию Запада на ответные шаги РФ по НАТО попыткой свалить вину и недостатком дипломатической культуры.

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