Россия приветствует начало работы Конституционного комитета Сирии в Женеве

ЖЕНЕВА, 19 октября. /ТАСС/. Россия приветствует возобновление работы сирийского конституционного комитета в Женеве и надеется, что сторонам удастся выйти на договоренности. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Мы безусловно приветствуем начало работы и надеемся, что сторонам удастся выйти на достижение договоренностей, касающихся конституционной реформы", - сказал он во вторник по прибытии в Женеву.

Лаврентьев также заявил, что российская делегация намерена провести встречи с коллегами по астанинскому формату (Россия, Иран, Турция) на полях шестого раунда дискуссий Конституционного комитета Сирии в Женеве. "Мы здесь для того, чтобы поработать именно на полях [заседания конституционного комитета]. Это, естественно, внутрисирийский диалог, мы на него никакого влияния и давления оказывать не можем. Сюда прибыли делегации Ирана и Турции в астанинском формате. Посмотрим, что нам дальше делать и какую помощь оказывать в продвижении политического процесса", - сказал он.

Спецпредставитель президента РФ сообщил, что все делегаты сирийского конституционного комитета на предварительных консультациях демонстрировали настрой выйти на договоренности во время шестого раунда заседаний в Женеве. "Конечно, у нас есть определенные надежды на то, что удастся преодолеть имевшиеся ранее трудности, приступить к работе над самой конституцией и выйти на определенные договоренности. Такие же сигналы поступают нам из офиса [спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра] Педерсена, что основания для этого есть, по крайней мере такой настрой делегаций был в ходе всех предварительных консультаций, которые господин Педерсен проводил с проправительственными и оппозиционными делегатами", - указал он.

Накануне в женевской штаб-квартире ООН после девятимесячного перерыва стартовал шестой раунд дискуссий по конституционной реформе в Сирии. Ожидается, что заседание малой группы конституционного комитета, состоящей из 45 экспертов (по 15 от правительства, оппозиции и гражданского общества) продлится не менее недели.